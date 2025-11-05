Director de Companii
Deutsche Telekom
  Salarii
  Inginer Software

  Toate salariile Inginer Software

  Hungary

Deutsche Telekom Inginer Software Salarii în Hungary

Compensația pentru Inginer Software in Hungary la Deutsche Telekom variază de la HUF 12.91M pe year pentru Software Engineer la HUF 19.6M pe year pentru Senior Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in Hungary totalizează HUF 12.41M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Deutsche Telekom. Ultima actualizare: 11/5/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Junior Software Engineer
(Nivel de intrare)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.91M
HUF 12.38M
HUF 0
HUF 521K
Senior Software Engineer
HUF 19.6M
HUF 18.17M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Vizualizează 1 Mai multe niveluri
Block logo
+HUF 20.14M
Robinhood logo
+HUF 30.91M
Stripe logo
+HUF 6.95M
Datadog logo
+HUF 12.16M
Verily logo
+HUF 7.64M
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Salarii de Stagiu

Care sunt nivelurile de carieră la Deutsche Telekom?

Funcții incluse

Inginer Software Backend

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Deutsche Telekom in Hungary ajunge la o compensație totală anuală de HUF 22,534,265. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Deutsche Telekom pentru rolul de Inginer Software in Hungary este HUF 12,796,125.

Alte Resurse