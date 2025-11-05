Compensația pentru Inginer Software in Greece la Deutsche Telekom variază de la €35.6K pe year pentru Software Engineer la €26.2K pe year pentru Lead Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in Greece totalizează €29.2K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Deutsche Telekom. Ultima actualizare: 11/5/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€35.6K
€33.4K
€0
€2.3K
Senior Software Engineer
€44.5K
€42K
€0
€2.5K
Lead Software Engineer
€26.2K
€24.7K
€0
€1.4K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
