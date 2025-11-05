Compensația pentru Inginer Software in Budapest Metropolitan Area la Deutsche Telekom variază de la HUF 12.6M pe year pentru Software Engineer la HUF 19.6M pe year pentru Senior Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in Budapest Metropolitan Area totalizează HUF 12.41M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Deutsche Telekom. Ultima actualizare: 11/5/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Junior Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.61M
HUF 12.2M
HUF 0
HUF 404K
Senior Software Engineer
HUF 19.6M
HUF 18.17M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
