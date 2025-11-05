Deutsche Telekom Inginer Software Salarii în Budapest Metropolitan Area

Compensația pentru Inginer Software in Budapest Metropolitan Area la Deutsche Telekom variază de la HUF 12.6M pe year pentru Software Engineer la HUF 19.6M pe year pentru Senior Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in Budapest Metropolitan Area totalizează HUF 12.41M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Deutsche Telekom. Ultima actualizare: 11/5/2025

Media Compensație După Nivel Adaugă compensația Compară nivelurile

+ HUF 20.14M + HUF 30.91M + HUF 6.95M + HUF 12.16M + HUF 7.64M Don't get lowballed

Ultimele trimiteri de salarii

​ Filtru tabel Abonează-te Adaugă Adaugă comp. Adaugă compensație

Companie Locație | Dată Denumirea Nivelului Etichetă Ani de Experiență Total / La Companie Compensația Totală ( HUF ) Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus Nu au fost găsite salarii Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Recrutare? Creează o ofertă interactivă

Contribuie

Care este calendarul de dobândire la Deutsche Telekom ?

Primește Salarii Verificate în Inbox Abonează-te la Inginer Software oferte verificate . Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe → Introdu Email-ul Introdu Email-ul Abonează-te Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Funcții incluse Adaugă funcție nouă