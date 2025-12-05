Director de Companii
Descript Inginer Software Salarii

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in United States la Descript totalizează $224K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Descript. Ultima actualizare: 12/5/2025

Pachetul Median
company icon
Descript
Software Engineer
hidden
Total pe an
$224K
Nivel
IC4
Salariu de bază
$218K
Stock (/yr)
$6.5K
Bonus
$0
Ani în companie
0-1 Ani
Ani experiență
11+ Ani
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Descript in United States ajunge la o compensație totală anuală de $279,667. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Descript pentru rolul de Inginer Software in United States este $219,584.

