Compensația Totală Medie

$106K - $123K
Switzerland
Interval Comun
Interval Posibil
$97.7K$106K$123K$137K
Interval Comun
Interval Posibil

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Designer de Produs la DEPT in Switzerland ajunge la o compensație totală anuală de CHF 110,957. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la DEPT pentru rolul de Designer de Produs in Switzerland este CHF 79,255.

