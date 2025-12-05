Director de Companii
Depop
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Manager Inginerie Software

  • Toate salariile Manager Inginerie Software

Depop Manager Inginerie Software Salarii

Pachetul median de compensație pentru Manager Inginerie Software in United Kingdom la Depop totalizează £181K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Depop. Ultima actualizare: 12/5/2025

Pachetul Median
company icon
Depop
Software Engineering Manager
London, EN, United Kingdom
Total pe an
$244K
Nivel
M3
Salariu de bază
$143K
Stock (/yr)
$80K
Bonus
$21.4K
Ani în companie
1 An
Ani experiență
10 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Depop?
Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

Contribuie

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Manager Inginerie Software oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Inginerie Software la Depop in United Kingdom ajunge la o compensație totală anuală de £191,412. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Depop pentru rolul de Manager Inginerie Software in United Kingdom este £177,572.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Depop

Companii Similare

  • Jane
  • Tradesy
  • Daily Harvest
  • FASHIONPHILE
  • Freshly
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/depop/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.