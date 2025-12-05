Compensația pentru Inginer Software in India la Dentsu variază de la ₹735K pe year pentru L1 la ₹647K pe year pentru L2. Pachetul median de compensație pe year in India totalizează ₹843K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Dentsu. Ultima actualizare: 12/5/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L1
$8.4K
$8.1K
$0
$241
L2
$7.4K
$7.4K
$0
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
