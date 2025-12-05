Director de Companii
Compensația pentru Specialist în Știința Datelor in United States la Dentsu totalizează $100K pe year pentru L2. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $102K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Dentsu. Ultima actualizare: 12/5/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$100K
$100K
$0
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Care sunt nivelurile de carieră la Dentsu?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Specialist în Știința Datelor la Dentsu in United States ajunge la o compensație totală anuală de $105,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Dentsu pentru rolul de Specialist în Știința Datelor in United States este $102,000.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Dentsu

Alte Resurse

