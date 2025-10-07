Compensația pentru Inginer Software Full-Stack in United States la Deloitte variază de la $85.7K pe year pentru L1 la $186K pe year pentru L6. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $106K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Deloitte. Ultima actualizare: 10/7/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
L1
$85.7K
$83.7K
$0
$2K
L2
$114K
$108K
$2.6K
$3.3K
L3
$143K
$137K
$0
$6.2K
L4
$138K
$128K
$2.2K
$7.2K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Deloitte, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)