Compensația totală medie pentru Capitalist de Risc in United States la Dell Technologies variază de la $119K la $167K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Dell Technologies. Ultima actualizare: 12/6/2025

Compensația Totală Medie $129K - $150K United States Interval Comun Interval Posibil $119K $129K $150K $167K Interval Comun Interval Posibil

Program de Vesting Principal 33.3 % AN 1 33.3 % AN 2 33.3 % AN 3 Tip Acțiuni RSU La Dell Technologies, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani: 33.3 % se dobândește în 1st - AN ( 33.30 % anual )

33.3 % se dobândește în 2nd - AN ( 33.30 % anual )

33.3 % se dobândește în 3rd - AN ( 33.30 % anual )

Care este calendarul de dobândire la Dell Technologies ?

