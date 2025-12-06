Dell Technologies Inginer Vânzări Salarii

Compensația pentru Inginer Vânzări in United States la Dell Technologies variază de la $189K pe year pentru L6 la $205K pe year pentru L7. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $200K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Dell Technologies. Ultima actualizare: 12/6/2025

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus L5 $ -- $ -- $ -- $ -- L6 $155K $131K $6K $18K L7 $152K $152K $0 $0 L8 $ -- $ -- $ -- $ -- Vizualizează 3 Mai multe niveluri

Program de Vesting Principal 33.3 % AN 1 33.3 % AN 2 33.3 % AN 3 Tip Acțiuni RSU La Dell Technologies, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani: 33.3 % se dobândește în 1st - AN ( 33.30 % anual )

33.3 % se dobândește în 2nd - AN ( 33.30 % anual )

33.3 % se dobândește în 3rd - AN ( 33.30 % anual )

Care este calendarul de dobândire la Dell Technologies ?

