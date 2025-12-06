Compensația pentru Manager de Produs in United States la Dell Technologies variază de la $117K pe year pentru I7 la $645K pe year pentru E1. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $230K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Dell Technologies. Ultima actualizare: 12/6/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
I7
$117K
$111K
$522
$5.6K
I8
$176K
$163K
$1.4K
$11.7K
I9
$244K
$198K
$16.4K
$29.8K
I10
$317K
$226K
$35.9K
$55.3K
33.3%
AN 1
33.3%
AN 2
33.3%
AN 3
La Dell Technologies, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:
33.3% se dobândește în 1st-AN (33.30% anual)
33.3% se dobândește în 2nd-AN (33.30% anual)
33.3% se dobândește în 3rd-AN (33.30% anual)
