Compensația pentru Resurse Umane in India la Dell Technologies totalizează ₹8.3M pe year pentru L7. Pachetul median de compensație pe year in India totalizează ₹8.88M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Dell Technologies. Ultima actualizare: 12/6/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$94.5K
$91.5K
$0
$3K
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
AN 1
33.3%
AN 2
33.3%
AN 3
La Dell Technologies, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:
33.3% se dobândește în 1st-AN (33.30% anual)
33.3% se dobândește în 2nd-AN (33.30% anual)
33.3% se dobândește în 3rd-AN (33.30% anual)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dell-technologies/salaries/human-resources.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.