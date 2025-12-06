Director de Companii
Compensația pentru Inginer Electrician in Taiwan la Dell Technologies variază de la NT$1.43M pe year pentru L6 la NT$2.94M pe year pentru L8. Pachetul median de compensație pe year in Taiwan totalizează NT$2.71M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Dell Technologies. Ultima actualizare: 12/6/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$46.7K
$46.7K
$0
$0
L7
$ --
$ --
$ --
$ --
L8
$96.2K
$89.1K
$176
$6.9K
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Program de Vesting

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La Dell Technologies, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33.3% se dobândește în 1st-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 2nd-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 3rd-AN (33.30% anual)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Electrician la Dell Technologies in Taiwan ajunge la o compensație totală anuală de NT$3,956,979. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Dell Technologies pentru rolul de Inginer Electrician in Taiwan este NT$2,692,973.

Alte Resurse

