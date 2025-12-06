Director de Companii
Dell Technologies
Dell Technologies Manager Știința Datelor Salarii

Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Dell Technologies. Ultima actualizare: 12/6/2025

Compensația Totală Medie

$55.2K - $65K
Brazil
Interval Comun
Interval Posibil
$51.5K$55.2K$65K$71.8K
Interval Comun
Interval Posibil

Program de Vesting

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La Dell Technologies, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33.3% se dobândește în 1st-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 2nd-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 3rd-AN (33.30% anual)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Știința Datelor la Dell Technologies in Brazil ajunge la o compensație totală anuală de R$394,739. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Dell Technologies pentru rolul de Manager Știința Datelor in Brazil este R$283,403.

Alte Resurse

