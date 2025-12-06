Dell Technologies Șef de Cabinet Salarii

Compensația totală medie pentru Șef de Cabinet in United States la Dell Technologies variază de la $119K la $169K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Dell Technologies. Ultima actualizare: 12/6/2025

Compensația Totală Medie $135K - $160K United States Interval Comun Interval Posibil $119K $135K $160K $169K Interval Comun Interval Posibil

Program de Vesting Principal 33.3 % AN 1 33.3 % AN 2 33.3 % AN 3 Tip Acțiuni RSU La Dell Technologies, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani: 33.3 % se dobândește în 1st - AN ( 33.30 % anual )

33.3 % se dobândește în 2nd - AN ( 33.30 % anual )

33.3 % se dobândește în 3rd - AN ( 33.30 % anual )

Care este calendarul de dobândire la Dell Technologies ?

