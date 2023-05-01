Directorul Companiilor
Dejero
Dejero Salarii

Intervalul salarial Dejero variază de la $80,249 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $106,300 pentru Technical Account Manager la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Dejero. Ultima actualizare: 8/9/2025

$160K

Manager de Proiect
$88.8K
Inginer de Software
$80.2K
Technical Account Manager
$106K

Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Dejero este Technical Account Manager at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $106,300. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Dejero este $88,819.

