Dejero Salarii

Intervalul salarial Dejero variază de la $80,249 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $106,300 pentru Technical Account Manager la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Dejero . Ultima actualizare: 8/9/2025