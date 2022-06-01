Directorul Companiilor
Deepgram
Deepgram Salarii

Intervalul salarial Deepgram variază de la $139,300 în compensație totală anuală pentru Arhitect de Soluții la capătul de jos la $172,480 pentru Inginer de Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Deepgram. Ultima actualizare: 8/9/2025

$160K

Resurse Umane
$143K
Marketing
$155K
Manager de Produs
$166K

Inginer de Software
$172K
Arhitect de Soluții
$139K
Îți lipsește titlul?

Îți lipsește titlul?


