Directorul Companiilor
Datacom
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

Datacom Salarii

Intervalul salarial Datacom variază de la $39,640 în compensație totală anuală pentru Analist de Securitate Cibernetică la capătul de jos la $195,975 pentru Arhitect de Soluții la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Datacom. Ultima actualizare: 8/13/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer de Software
Median $51K
Analist de Afaceri
$99K
Servicii pentru Clienți
$50.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Tehnolog IT
$95.3K
Manager de Proiect
$84.2K
Analist de Securitate Cibernetică
$39.6K
Arhitect de Soluții
$196K
Manager de Program Tehnic
$159K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Datacom este Arhitect de Soluții at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $195,975. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Datacom este $89,777.

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru Datacom

Companii Asoc

  • SoFi
  • Stripe
  • Microsoft
  • Spotify
  • Facebook
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse