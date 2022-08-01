Datacom Salarii

Intervalul salarial Datacom variază de la $39,640 în compensație totală anuală pentru Analist de Securitate Cibernetică la capătul de jos la $195,975 pentru Arhitect de Soluții la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Datacom . Ultima actualizare: 8/13/2025