Databricks
Databricks Manager Program Tehnic Salarii

Compensația pentru Manager Program Tehnic in United States la Databricks variază de la $244K pe year pentru L4 la $202K pe year pentru L5. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $229K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Databricks. Ultima actualizare: 11/1/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L3
Technical Program Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$244K
$160K
$68.8K
$15.6K
L5
Senior Technical Program Manager
$202K
$166K
$18.3K
$18.3K
L6
Staff Technical Program Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Vizualizează 2 Mai multe niveluri
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Databricks, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Program Tehnic la Databricks in United States ajunge la o compensație totală anuală de $1,360,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Databricks pentru rolul de Manager Program Tehnic in United States este $286,500.

