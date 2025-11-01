Compensația pentru Manager Program Tehnic in United States la Databricks variază de la $244K pe year pentru L4 la $202K pe year pentru L5. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $229K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Databricks. Ultima actualizare: 11/1/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$244K
$160K
$68.8K
$15.6K
L5
$202K
$166K
$18.3K
$18.3K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Databricks, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)