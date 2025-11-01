Compensația pentru Vânzări in United States la Databricks variază de la $97.3K pe year pentru L3 la $477K pe year pentru L7. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $388K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Databricks. Ultima actualizare: 11/1/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L3
$67K
$58.7K
$8.3K
$0
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$209K
$147K
$52.5K
$8.9K
L6
$236K
$171K
$64.5K
$0
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Databricks, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)
Funcții incluseAdaugă funcție nouă