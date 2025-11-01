Director de Companii
Databricks
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Tehnolog Informații (IT)

  • Toate salariile Tehnolog Informații (IT)

Databricks Tehnolog Informații (IT) Salarii

Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Databricks. Ultima actualizare: 11/1/2025

Compensația Totală Medie

₹1.84M - ₹2.22M
India
Interval Comun
Interval Posibil
₹1.72M₹1.84M₹2.22M₹2.34M
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 1 încă Tehnolog Informații (IT) contribuții la Databricks pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Databricks, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Tehnolog Informații (IT) oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Tehnolog Informații (IT) la Databricks ajunge la o compensație totală anuală de ₹2,344,231. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Databricks pentru rolul de Tehnolog Informații (IT) este ₹1,717,755.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Databricks

Companii Similare

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Scale AI
  • Carta
  • Tanium
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse