Director de Companii
Databricks
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Analist de Date

  • Toate salariile Analist de Date

Databricks Analist de Date Salarii

Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Databricks. Ultima actualizare: 11/1/2025

Compensația Totală Medie

$184K - $213K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$162K$184K$213K$235K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 1 încă Analist de Date contribuții la Databricks pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Databricks, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Analist de Date oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist de Date la Databricks in United States ajunge la o compensație totală anuală de $235,025. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Databricks pentru rolul de Analist de Date in United States este $161,950.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Databricks

Companii Similare

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Scale AI
  • Carta
  • Tanium
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse