Director de Companii
Databricks
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Servicii Clienți

  • Toate salariile Servicii Clienți

Databricks Servicii Clienți Salarii

Pachetul median de compensație pentru Servicii Clienți in India la Databricks totalizează ₹3.62M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Databricks. Ultima actualizare: 11/1/2025

Pachetul Median
company icon
Databricks
Senior Technical Solutions Engineer
Bengaluru, KA, India
Total pe an
₹3.62M
Nivel
L5
Salariu de bază
₹3.62M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
11 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Databricks?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Databricks, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Servicii Clienți oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Servicii Clienți la Databricks in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹3,618,448. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Databricks pentru rolul de Servicii Clienți in India este ₹3,615,580.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Databricks

Companii Similare

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Scale AI
  • Carta
  • Tanium
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse