Director de Companii
Databricks
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Manager Operațiuni de Afaceri

  • Toate salariile Manager Operațiuni de Afaceri

Databricks Manager Operațiuni de Afaceri Salarii

Compensația pentru Manager Operațiuni de Afaceri la Databricks totalizează $235K pe year pentru L6. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Databricks. Ultima actualizare: 11/1/2025

Compensația Totală Medie

$196K - $237K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$181K$196K$237K$252K
Interval Comun
Interval Posibil
Media Compensație După Nivel
Adaugă compensațiaCompară nivelurile
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$235K
$149K
$64K
$22.5K
Vizualizează 2 Mai multe niveluri
Adaugă compensațiaCompară nivelurile
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Databricks, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Manager Operațiuni de Afaceri oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Operațiuni de Afaceri la Databricks ajunge la o compensație totală anuală de $252,300. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Databricks pentru rolul de Manager Operațiuni de Afaceri este $180,525.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Databricks

Companii Similare

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Scale AI
  • Carta
  • Tanium
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse