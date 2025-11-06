Dar Group Inginer Software Salarii în Greater Cairo

Compensația totală medie pentru Inginer Software in Greater Cairo la Dar Group variază de la EGP 244K la EGP 340K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Dar Group. Ultima actualizare: 11/6/2025

Compensația Totală Medie EGP 261K - EGP 308K Egypt Interval Comun Interval Posibil EGP 244K EGP 261K EGP 308K EGP 340K Interval Comun Interval Posibil

Avem nevoie doar de 2 încă Inginer Software contribuțiis la Dar Group pentru a debloca! Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră! 💰 Vezi Tot Salarii 💪 Contribuie Salariul Tău

+ EGP 2.84M + EGP 4.36M + EGP 981K + EGP 1.72M + EGP 1.08M Don't get lowballed

Contribuie

Care este calendarul de dobândire la Dar Group ?

Primește Salarii Verificate în Inbox Abonează-te la Inginer Software oferte verificate . Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe → Introdu Email-ul Introdu Email-ul Abonează-te Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.