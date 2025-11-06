Director de Companii
Dar Group Inginer Software Salarii în Greater Cairo

Compensația totală medie pentru Inginer Software in Greater Cairo la Dar Group variază de la EGP 244K la EGP 340K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Dar Group. Ultima actualizare: 11/6/2025

Compensația Totală Medie

EGP 261K - EGP 308K
Egypt
Interval Comun
Interval Posibil
EGP 244KEGP 261KEGP 308KEGP 340K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Dar Group?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Dar Group in Greater Cairo ajunge la o compensație totală anuală de EGP 339,567. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Dar Group pentru rolul de Inginer Software in Greater Cairo este EGP 243,792.

