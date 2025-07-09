Director de Companii
Danieli
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Danieli Salarii

Salariul de la Danieli variază de la $7,874 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $58,935 pentru un Inginer Electrician la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Danieli. Ultima actualizare: 9/8/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Electrician
$58.9K
Inginer Mecanic
$10.2K
Inginer Software
$7.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Danieli薪资最高的职位是Inginer Electrician at the Common Range Average level，年度总薪酬为$58,935。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Danieli的年度总薪酬中位数为$10,200。

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Danieli

Companii Similare

  • Spotify
  • Square
  • Amazon
  • Snap
  • Dropbox
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse