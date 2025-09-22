Director de Companii
Damon Motors Inginer Software Salarii

Compensația totală medie pentru Inginer Software in Canada la Damon Motors variază de la CA$148K la CA$202K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Damon Motors. Ultima actualizare: 9/22/2025

Compensația Totală Medie

CA$158K - CA$191K
Canada
Interval Comun
Interval Posibil
CA$148KCA$158KCA$191KCA$202K
Interval Comun
Interval Posibil

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Damon Motors in Canada ajunge la o compensație totală anuală de CA$201,737. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Damon Motors pentru rolul de Inginer Software in Canada este CA$147,825.

