Pachetul median de compensație pentru Inginer Software Asigurare Calitate (QA) in Canada la D2L totalizează CA$102K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la D2L. Ultima actualizare: 10/7/2025

Pachetul Median
company icon
D2L
Test Developer
Kitchener, ON, Canada
Total pe an
CA$102K
Nivel
L3
Salariu de bază
CA$102K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Ani în companie
5 Ani
Ani experiență
10 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la D2L?

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software Asigurare Calitate (QA) la D2L in Canada ajunge la o compensație totală anuală de CA$145,664. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la D2L pentru rolul de Inginer Software Asigurare Calitate (QA) in Canada este CA$101,554.

