Compensația pentru Inginer Software Full-Stack in Waterloo Region la D2L variază de la CA$94.7K pe year pentru L2 la CA$143K pe year pentru L4. Pachetul median de compensație pe year in Waterloo Region totalizează CA$104K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la D2L. Ultima actualizare: 10/7/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
L1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
CA$94.7K
CA$91.1K
CA$1K
CA$2.6K
L3
CA$102K
CA$95.2K
CA$3.4K
CA$3K
L4
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
