D2L
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Inginer Software Full-Stack

  • Waterloo Region

D2L Inginer Software Full-Stack Salarii în Waterloo Region

Compensația pentru Inginer Software Full-Stack in Waterloo Region la D2L variază de la CA$94.7K pe year pentru L2 la CA$143K pe year pentru L4. Pachetul median de compensație pe year in Waterloo Region totalizează CA$104K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la D2L. Ultima actualizare: 10/7/2025

Media Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
L1
Software Developer I(Nivel de intrare)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
Software Developer II
CA$94.7K
CA$91.1K
CA$1K
CA$2.6K
L3
Senior Software Developer I
CA$102K
CA$95.2K
CA$3.4K
CA$3K
L4
Senior Software Developer II
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la D2L?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software Full-Stack la D2L in Waterloo Region ajunge la o compensație totală anuală de CA$143,131. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la D2L pentru rolul de Inginer Software Full-Stack in Waterloo Region este CA$98,199.

