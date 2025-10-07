Compensația pentru Inginer Software Full-Stack in Canada la D2L variază de la CA$71.7K pe year pentru L1 la CA$143K pe year pentru L4. Pachetul median de compensație pe year in Canada totalizează CA$97.8K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la D2L. Ultima actualizare: 10/7/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
L1
CA$71.7K
CA$70.4K
CA$308.6
CA$1K
L2
CA$95.7K
CA$91.7K
CA$1.1K
CA$2.9K
L3
CA$97.9K
CA$93K
CA$2K
CA$2.9K
L4
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
