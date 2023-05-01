Cyclica Salarii

Salariul de la Cyclica variază de la $75,282 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $85,315 pentru un Information Technologist (IT) la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Cyclica . Ultima actualizare: 10/19/2025