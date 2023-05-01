Cyclica Salarii

Director de Companii
Salariul de la Cyclica variază de la $75,282 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $85,315 pentru un Information Technologist (IT) la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Cyclica. Ultima actualizare: 10/19/2025

Data Scientist
$80.7K
Information Technologist (IT)
$85.3K
Inginer Software
$75.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Rolul cu cea mai mare plată raportată la Cyclica este Information Technologist (IT) at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $85,315. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Cyclica este $80,675.

