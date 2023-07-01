Director de Companii
Cyberinc Salarii

Salariul de la Cyberinc variază de la $69,650 în compensație totală pe an pentru un Resurse Umane in Spain la nivelul inferior până la $176,115 pentru un Marketing in Canada la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Cyberinc. Ultima actualizare: 10/18/2025

Resurse Umane
$69.7K
Marketing
$176K
Cybersecurity Analyst
$91.8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Inginer Software
$101K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Cyberinc este Marketing at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $176,115. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Cyberinc este $96,150.

