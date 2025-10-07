Director de Companii
CyberArk
Pachetul median de compensație pentru Inginer Software Full-Stack in Israel la CyberArk totalizează ₪110K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la CyberArk. Ultima actualizare: 10/7/2025

Pachetul Median
CyberArk
Software Engineer
Petach Tikva, HM, Israel
Total pe an
₪110K
Nivel
Software Engineer
Salariu de bază
₪80K
Stock (/yr)
₪30K
Bonus
₪0
Ani în companie
1 An
Ani experiență
1 An
Care sunt nivelurile de carieră la CyberArk?

₪160K

Ultimele trimiteri de salarii
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La CyberArk, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software Full-Stack la CyberArk in Israel ajunge la o compensație totală anuală de ₪179,106. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la CyberArk pentru rolul de Inginer Software Full-Stack in Israel este ₪103,379.

