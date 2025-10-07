Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Inginer Software Full-Stack in India la Cybage Software totalizează ₹1.36M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Cybage Software. Ultima actualizare: 10/7/2025

Pachetul Median
company icon
Cybage Software
Software Engineer
Gandhinagar, GJ, India
Total pe an
₹1.36M
Nivel
L2
Salariu de bază
₹1.36M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Ani în companie
8 Ani
Ani experiență
8 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Cybage Software?

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software Full-Stack la Cybage Software in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹1,527,335. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Cybage Software pentru rolul de Inginer Software Full-Stack in India este ₹641,728.

