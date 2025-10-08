Compensația pentru Inginer Software Full-Stack in New York City Area la CVS Health variază de la $122K pe year pentru L1 la $138K pe year pentru L3. Pachetul median de compensație pe year in New York City Area totalizează $140K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la CVS Health. Ultima actualizare: 10/8/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
L1
$122K
$118K
$83
$4.3K
L2
$109K
$98.3K
$0
$10.7K
L3
$138K
$100K
$0
$38.3K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
