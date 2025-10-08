Compensația pentru Health Informatics in United States la CVS Health variază de la $137K pe year pentru Data Scientist la $286K pe year pentru Lead Director. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $164K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la CVS Health. Ultima actualizare: 10/8/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
Data Scientist
$137K
$128K
$0
$9.4K
Senior Data Scientist I
$169K
$155K
$0
$13.9K
Senior Data Scientist II
$176K
$161K
$0
$15.5K
Lead Data Scientist
$211K
$186K
$5.9K
$19.3K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
