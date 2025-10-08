Director de Companii
CVS Health Health Informatics Salarii în New York City Area

Compensația pentru Health Informatics in New York City Area la CVS Health variază de la $141K pe year pentru Data Scientist la $282K pe year pentru Lead Director. Pachetul median de compensație pe year in New York City Area totalizează $165K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la CVS Health. Ultima actualizare: 10/8/2025

Media Nivel
Adaugă compensațiaCompară nivelurile
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
Data Scientist
$141K
$130K
$0
$11.3K
Senior Data Scientist I
$181K
$169K
$0
$11.8K
Senior Data Scientist II
$165K
$158K
$0
$7.5K
Lead Data Scientist
$210K
$186K
$4.4K
$18.8K
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Health Informatics la CVS Health in New York City Area ajunge la o compensație totală anuală de $282,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la CVS Health pentru rolul de Health Informatics in New York City Area este $172,500.

