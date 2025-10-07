Compensația pentru Inginer Software Asigurare Calitate (QA) in United States la Cvent totalizează $164K pe year pentru Lead Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $161K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Cvent. Ultima actualizare: 10/7/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$164K
$149K
$2.5K
$12.8K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
