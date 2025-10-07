Compensația pentru Inginer Software Full-Stack in United States la Cvent variază de la $105K pe year pentru Software Engineer I la $163K pe year pentru Lead Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $114K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Cvent. Ultima actualizare: 10/7/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
Software Engineer I
$105K
$101K
$0
$4.5K
Software Engineer II
$117K
$110K
$0
$6.2K
Senior Software Engineer
$155K
$144K
$0
$11K
Lead Software Engineer
$163K
$153K
$0
$10.3K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
