Compensația pentru Inginer Software Full-Stack in Northern Virginia Washington DC la Cvent variază de la $106K pe year pentru Software Engineer I la $157K pe year pentru Lead Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in Northern Virginia Washington DC totalizează $108K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Cvent. Ultima actualizare: 10/7/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
Software Engineer I
$106K
$101K
$0
$5.4K
Software Engineer II
$121K
$113K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$157K
$150K
$0
$7.3K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
