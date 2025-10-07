Compensația pentru Inginer Software Full-Stack in India la Cvent variază de la ₹1.97M pe year pentru Software Engineer II la ₹3.28M pe year pentru Senior Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in India totalizează ₹2.83M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Cvent. Ultima actualizare: 10/7/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.97M
₹1.75M
₹70.4K
₹146K
Senior Software Engineer
₹3.28M
₹2.79M
₹0
₹490K
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
