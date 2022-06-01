Directorul Companiilor
Cutover
Cutover Salarii

Intervalul salarial Cutover variază de la $78,877 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $299,088 pentru Dezvoltare de Afaceri la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Cutover. Ultima actualizare: 8/25/2025

$160K

Dezvoltare de Afaceri
$299K
Manager de Produs
$102K
Recrutor
$137K

Inginer de Software
$78.9K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Cutover este Dezvoltare de Afaceri at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $299,088. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Cutover este $119,462.

