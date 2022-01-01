Cushman & Wakefield Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial Cushman & Wakefield variază de la $16,850 în compensație totală anuală pentru Dezvoltare de Afaceri la capătul de jos la $278,600 pentru Vânzări la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Cushman & Wakefield. Ultima actualizare: 8/24/2025

$160K

Contabil
Median $60K
Analist Financiar
Median $87.2K
Manager de Proiect
Median $80K

Analist de Afaceri
$27.5K
Dezvoltare de Afaceri
$16.8K
Analist de Date
$75.2K
Specialist în Științe de Date
$118K
Juridic
$239K
Marketing
$92K
Inginer MEP
$128K
Administrator de Proprietăți
$122K
Vânzări
$279K
Inginer de Software
$186K
Manager de Program Tehnic
$143K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Cushman & Wakefield este Vânzări at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $278,600. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Cushman & Wakefield este $104,819.

