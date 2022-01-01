Director de Companii
CSL Behring
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

CSL Behring Salarii

Salariul de la CSL Behring variază de la $83,847 în compensație totală pe an pentru un Analist de Afaceri la nivelul inferior până la $352,800 pentru un Inginer Chimist la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la CSL Behring. Ultima actualizare: 11/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inginer Biomedical
$114K
Analist de Afaceri
$83.8K
Inginer Chimist
$353K

Which of the top tech companies have the best pay to WLB ratio?

Out of FAANG and the other top tier companies like OpenAI, Anthropic, Stripe, Nvidia, Uber, or whatever else you guys think fits in this "top tier" category, which companies have the best ratio between pay and WLB?

I recognize that these top companies all likely ask for a lot from their employees, which is fine, but I'm looking specifically for the best ratio.. Like let's say Op...

55 40
55 40
Inginer de Control
$108K
Tehnolog Informații (IT)
$87.6K
Manager de Produs
$147K
Inginer Software
$119K
Arhitect de Soluții
$239K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la CSL Behring este Inginer Chimist at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $352,800. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la CSL Behring este $116,913.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru CSL Behring

Companii Similare

  • Stripe
  • Coinbase
  • Lyft
  • Snap
  • Dropbox
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse