Compensația pentru Inginer Software Securitate in United States la Cruise totalizează $449K pe year pentru L5. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $426K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Cruise. Ultima actualizare: 10/7/2025

Numele nivelului Total Bază Acțiuni ( /yr ) Bonus L3 Software Engineer ( Nivel de intrare ) $ -- $ -- $ -- $ -- L4 Senior Software Engineer I $ -- $ -- $ -- $ -- L5 Senior Software Engineer II $449K $218K $198K $32.7K L6 Staff Software Engineer $ -- $ -- $ -- $ -- Vizualizează 3 Mai multe niveluri

Ultimele trimiteri de salarii

Nu au fost găsite salarii

Program de Vesting Principal 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni RSU La Cruise, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 6.25 % trimestrial )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 6.25 % trimestrial )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 6.25 % trimestrial ) Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.

Care este calendarul de dobândire la Cruise ?

