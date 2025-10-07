Director de Companii
Cruise
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Inginer Software Asigurare Calitate (QA)

  • United States

Cruise Inginer Software Asigurare Calitate (QA) Salarii în United States

Compensația pentru Inginer Software Asigurare Calitate (QA) in United States la Cruise variază de la $188K pe year pentru L3 la $459K pe year pentru L6. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $225K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Cruise. Ultima actualizare: 10/7/2025

Media Nivel
Adaugă compensațiaCompară nivelurile
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
L3
Software Engineer(Nivel de intrare)
$188K
$139K
$35K
$13.9K
L4
Senior Software Engineer I
$267K
$179K
$58.1K
$29.2K
L5
Senior Software Engineer II
$351K
$200K
$137K
$14.8K
L6
Staff Software Engineer
$459K
$228K
$164K
$67.5K
Vizualizează 3 Mai multe niveluri
Adaugă compensațiaCompară nivelurile

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Cruise, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.



Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Inginer Software oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software Asigurare Calitate (QA) la Cruise in United States ajunge la o compensație totală anuală de $458,750. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Cruise pentru rolul de Inginer Software Asigurare Calitate (QA) in United States este $238,000.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Cruise

Companii Similare

  • Instacart
  • CloudKitchens
  • Seesaw
  • Gemini
  • Patreon
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse