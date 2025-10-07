Compensația pentru Inginer Software Producție in United States la Cruise variază de la $176K pe year pentru L3 la $500K pe year pentru L6. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $410K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Cruise. Ultima actualizare: 10/7/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
L3
$176K
$130K
$32K
$14K
L4
$308K
$170K
$84.4K
$53.1K
L5
$357K
$207K
$120K
$30.7K
L6
$500K
$241K
$213K
$46.5K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Cruise, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)
Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.