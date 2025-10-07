Compensația pentru Inginer Software Backend in United States la Cruise variază de la $255K pe year pentru L3 la $710K pe year pentru L6. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $362K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Cruise. Ultima actualizare: 10/7/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
L3
$255K
$154K
$53.6K
$47.2K
L4
$318K
$193K
$80.9K
$44.3K
L5
$371K
$204K
$122K
$45.4K
L6
$710K
$263K
$349K
$98.8K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Cruise, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)
Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.