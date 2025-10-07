Compensația pentru Inginer Software Backend in San Francisco Bay Area la Cruise variază de la $222K pe year pentru L3 la $379K pe year pentru L5. Pachetul median de compensație pe year in San Francisco Bay Area totalizează $380K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Cruise. Ultima actualizare: 10/7/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
L3
$222K
$149K
$38.3K
$35.6K
L4
$317K
$191K
$79.3K
$46.2K
L5
$379K
$209K
$127K
$42.7K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Cruise, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)
Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.